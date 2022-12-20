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Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что в планы Вашингтона входит замена Зеленского на главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного. Интервью с экс-разведчиком США было опубликовано на YouTube-канале Judging Freedom.

Риттер отметил, что Запад отодвигает Владимира Зеленского на второй план и все внимание переводит на главкома ВСУ Валерия Залужного, из которого будет сделан будущий лидер Украины.

Он подчеркнул, что в западных средствах информации все больше и больше в качестве ключевой фигуры Украины продвигается именно Залужный, а не Зеленский. Риттер утверждает, что дни Зеленского в качестве лидера Украины уже сочтены. На данный момент у него уже нет былой власти и способности оказывать влияние на дальнейший исход событий.

Когда конфликт на Украине будет находиться на завершающей стадии, именно Залужный будет сидеть за столом переговоров с украинской стороны, – подытожил бывший разведчик.

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