Отставной офицер морской пехоты США Скотт Риттер, который сейчас является военным аналитиком, сообщил, что некоторые российские мобилизованные бойцы, которые попали под призыв в рамках частичной мобилизации, очень недовольны своим положением.

Риттер сравнил таких российских военнослужащих с солдатами американской армии во времена Второй мировой войны. Он подчеркнул, что тогда американскому солдату, чтобы быстрее вернуться домой, оставалось только одно – «воткнуть штык в сердце немецкому фашисту». И теперь, по словам американского военного эксперта, у российских военнослужащих решение главной задачи приблизит их возвращение домой. А для этого им необходимо «уничтожить украинских националистов. И они привержены этому».

Напомним, что с 24 февраля текущего года по приказу президента РФ Владимира Путина армией ВС России было начато проведение специальной военной операции на Украине. Цель СВО – защита мирного населения Донбасса, которое восемь лет находится под обстрелами украинских боевиков а также демилитаризация и денацификация Украины.