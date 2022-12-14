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По мнению военного корреспондента Юрия Котенка, сосредоточение военных подразделений Североатлантического альянса в Румынии может говорить о том, что Запад планирует оккупацию Молдавии и западную часть Украины.

Котенок подчеркнул, что Румыния заинтересована в том, чтобы вернуть себе Буковину, полностью поглотить Молдавию и присоединить к себе Одессу вместе с Одесской областью. Так как вооруженных сил у Румынии недостаточно, чтобы выдвигать территориальные претензии Украине, то под прикрытием «миротворчества» помогать в захвате украинских территорий будет армия НАТО. Военкор уверен, что уже на данный момент ситуация складывается вполне неоднозначная, ведь на территории Румынии уже присутствуют американские военные а также бронетехника и живая сила французской армии.

По мнению журналиста, развал территорий Украины, которые находятся на границе с Румынией, произойдет после того, как Соединенные Штаты Америки устроят военно-политические и экономические манипуляции.

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