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Как сообщает портал «Русская весна», бойцы 3-й бригады НМ ДНР уничтожили склад с боеприпасами вооруженных сил Украины. Согласно сообщению официальных представителей Народной милиции ДНР, склад ВСУ с боекомплектом российские военнослужащие смогли взорвать благодаря использованию противотанковой пушки МТ-12 «Рапира».

Согласно данным ведомства российские военнослужащие при помощи БПЛА выявили координаты местонахождения украинского склада с боекомплектами, который находился в селе Дружба. При помощи 100-мм противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» был произведен огневой расчет по указанной цели. По итогу, склад ВСУ в буквальном смысле слова взлетел на воздух, так как в результате точного попадания, сдетонировали имеющиеся в нем боеприпасы.

Отмечается, что бойцами 3-й бригады НМ ДНР ежедневно ведется огонь по боевым позициям противника на Дзержинском направлении. При помощи беспилотников военнослужащие НМ ДНР определяют местонахождение группировок ВСУ а также складов с боекомплектами.

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