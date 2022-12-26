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Военный эксперт Константин Сивков призвал ВС РФ отправить жесткий ответ после того, как вооруженными силами Украины было совершено нападение на военный аэродром в Энгельсе. Об этом сообщает издание «Взгляд».

По словам военного эксперта, необходимо предпринять все возможные меры для предотвращения повторного нападения украинских беспилотников на аэродром в Энгельсе. Для этого, по его мнению, необходимо восстановление «радиолокационного поля» над всей страной. С его помощью можно будет оперативно обнаруживать БПЛА противника а также ликвидировать их.

Сивков подчеркнул, что второе нападение ВСУ на Энгельс выглядит попыткой их пиара. Но все равно – это является поводом применения более жестких ответных мер. Он считает, что в кратчайшие сроки ВС РФ должны нанести мощный удар по позициям ВСУ с применением более серьезного оружия.

Также Константин Сивков заявил, что осуществляя ответный удар, очень важно сделать это таким образом, чтобы мирное украинское население не пострадало. Для этого ВС РФ необходимо окончательно уничтожить специализированные военные объекты противника.

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