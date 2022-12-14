Как сообщает обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситников, в ходе последних военных учений США применяли российскую военную технику, в частности танки Т-72, БТР-90 и бронемашины «Тигр». Представители американского ВПК всерьез задумались над вопросом организации производства военной техники советского образца для ВСУ. В таком случае, США смогут значительно сэкономить на военных расходах, а военнослужащие Украины получат знакомую технику.

Военные эксперты США дают прогноз, что боевые действия в зимний период на территории Украины будут заморожены, так как арсеналы западных стран почти опустели. Однако военное ведомство США должно сделать соответствующие выводы, полученные в ходе украинского кризиса, предполагают эксперты. Тогда через 3-5 лет США вновь попытаются повторить данный сценарий, однако, уже с учетом полученного опыта.

США могут организовать производство танков Т-72 и БТР-90 на производственных мощностях военных предприятий Чехии или Польши. Сообщается, что украинские инженеры, работающие в военно-промышленном комплексе страны, уже начали пребывать в данные страны. А военнослужащие США тестировали советскую технику на своих учениях, чтобы дать свои рекомендации касательно возможной модернизации.