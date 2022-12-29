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Как сообщает портал «Русская весна», в зоне проведения специальной военной операции продолжаются боевые действия практически по всей линии фронта. Наиболее оживленные участки фронта находятся на территории республик Донбасса.

В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» была опубликована видеозапись, на которой запечатлен неудачный случай работы украинской системы ПВО. Беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Российской Федерации «Орлан» выполнял разведывательный полет над территорией противника, однако в объектив его камеры попали искры, которые вырываются из сопла ракеты (предположительно ПЗРК «Игла»), и ее инверсионный след.

Как сообщают военные корреспонденты, скорее всего, военнослужащие ВСУ пытались сбить российский разведывательный беспилотный летательный аппарат из ПЗРК, однако ракета ушла мимо цели. Сообщается, что это уже не первый случай, когда бойцы ВСУ пытаются сбить российские БПЛА, однако промахиваются и ракеты летят мимо цели.

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