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Военный аналитик и эксперт Владислав Шурыгин высказал свою точку зрения относительно того, что в Ивано-Франковске якобы от российской ракеты пострадал жилой дом. Он отметил, что обломки от снаряда говорят о том, что это была ракета системы украинской противовоздушной обороны С-300.

Эксперт отмечает, что ракета выглядит также, как и та, что упала в Пшеводуве в Польше 15 ноября 2022 года. И это – зенитная ракета украинского ЗРК С-300, из-за которой Россию обвинили в умышленном обстреле польской территории.

Владислав Шурыгин сделал также предположение, что ракета, которая попала в жилой дом в Ивано-Франковске, также могла быть выпущена прославившимся 540-м зенитным полком ВСУ, так как его дивизионы расположены под Львовом и Луцком.

Украинские власти хоть и заявили, что упавшая в сельском доме часть ракеты является российской, Владислав Шурыгин полностью опроверг данное заявление. Он сказал, что по фотографиям, которые были опубликованы во многих Телеграм-каналах четко видно, что данная ракета принадлежит украинской системе ПВО С-300.

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