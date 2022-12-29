Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на военного эксперта Владислава Шурыгина, украинская противовоздушная оборона выпустила зенитную ракету, которая попала в жилой дом в Ивано-Франковске. Обломки другой зенитной ракеты украинской системы ПВО С-300 были обнаружены на территории Белоруссии.

По словам военного аналитика, выпущенная зенитная ракета, которая попала в жилой дом в Ивано-Франковске, могла быть запущена тем же полком ПВО, который отличился инцидентом с упавшей на территории Польши ракетой 15 ноября. Опубликованное в ряде Telegram-каналов изображение ракеты в сельском доме, украинские власти поспешили назвать частью российской ракеты. Однако военный эксперт Владислав Шурыгин опознал по фотографии ракету системы ПВО С-300.

Напомним, что сегодня 29 декабря вооруженные силы РФ провели массированный ракетный обстрел территории Украины. Причем сегодня ВС РФ поразили не только энергетические объекты, но также и комплексы ПВО ВСУ. Для этих целей российская армия в первой волне запустила ракеты-мишени, которые должны были выявить местоположение украинских систем ПВО.