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Известный военный эксперт Владислав Шурыгин в своем Telegram-канале попытался дать объяснение причины появления в зоне проведения спецоперации арктических комплексов ПВО, которые имеют характерный белый окрас корпуса.

По его словам, ни для кого не является секретом наличие в российской армии зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ» и «Панцырь-С1», которые были адаптированы для постоянной эксплуатации в условиях сурового климата Арктики. Такие комплексы даже принимали участие в парадах на Красной площади.

Шурыгин объясняет, что украинские СМИ пытаются подать появление подобных комплексов ПВО в зоне СВО, как знак того, что в российских вооруженных силах заканчиваются системы ПВО. Однако, по мнению военного эксперта, таким образом, российское военное командование проверяет свою арктическую технику в зимних условиях боевых действий, а также позволяет расчетом получить реальный опыт применения зенитно-ракетных комплексов.

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