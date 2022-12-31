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Военный обозреватель Владислав Шурыгин рассказал, почему ВС России наносят новые удары по критической, оборонной инфраструктуре и военным объектам на Украине. Соответствующий материал был опубликован изданием «Известия».

По словам эксперта, данные действия весьма необходимы из-за того, что западные страны всячески помогают киевским властям восстанавливать разрушенные объекты. Именно поэтому, по словам Шурыгина, вооруженным силам Российской Федерации необходимо неоднократно бить по одним и тем же объектам.

Шурыгин подчеркнул, что слухи, распространяемые западными масс-медиа, совершенно беспочвенные. Очередные удары по энергетической инфраструктуре Украины доказывают, что Россия располагает достаточным количеством ракет. В то время, как украинские средства ПВО оказались «дырявыми».

Эксперт отметил тот факт, что удары российскими ракетами по объектам ВСУ и энергетической инфраструктуре являются высокоточными, так как в последствии не было жертв среди мирных украинских жителей.

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