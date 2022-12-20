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Как сообщает «Военное дело», известный военный эксперт и публицист Владислав Шурыгин прокомментировал новость о том, что серийное производство нового российского тяжелого ударного беспилотного летающего аппарата С-70 «Охотник» должно начаться не ранее чем через 1-2 года.

По его словам, он хочет напомнить всем, что поставки ударного БПЛА С-70 «Охотник» в вооруженные силы России были запланированы на 2023 год, однако теперь поступает информация о том, что в следующем году армия их не получит. Причем теперь серийное производство и вовсе планируют начать через два года. И то, как заявляет Шурыгин, возможно и через три.

Военный эксперт уверен, что российское общество должно знать, по каким причинам компания «Сухой» не смогла наладить серийное производство современных ударных БПЛА вовремя. Причем, как считает Шурыгин, общество должно знать, кто именно виноват в том, что после выделения полутора миллиардов рублей на данный проект, армия все еще не располагает данным изделием.

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