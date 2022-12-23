Портал SM-News со ссылкой на военного эксперта Владислава Шурыгина сообщает, что вооруженные силы Украины попытаются организовать очередное контрнаступление в зимний период на одном из участков фронта.

Военный аналитик отмечает, что боеспособные части вооруженных сил Украины могут попытаться пойти в наступление на отдельном участке фронта, пользуясь преимуществами зимней погоды. Шурыгин отмечает, что в данный момент командование украинской армии начали выводить с территории Донбасса основные боевые части, чтобы организовать в тылу ударный кулак для будущего наступления.

Напомним, что 24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на территории Украины, одной из главных целей которой является защита гражданского населения Луганской и Донецкой Народных Республик. Также в рамках СВО с 10 октября ВС России начали проводить массированные ракетные обстрелы энергетических объектов, которые находятся на всей территории Украины.