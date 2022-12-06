Как сообщает портал «Венное дело», российский военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что киевское руководство решило добиваться своих целей на фронте, путем так называемой «мясной политики».

Эксперт отметил, что на Украине в большом количестве есть человеческий ресурс. Именно поэтому украинское командование кидает людей безо всякой жалости на передовую. Шурыгин отмечает, что разбитый батальон тут же заменяется новым, который отправляется в бой. Украинских бойцов командование использует в качестве «пушечного мяса». Шурыгин подчеркивает, что командование «набивает батальон новым «человеческим мясом», чтобы отправить в бой».

Владислав Шурыгин подчеркивает, что пехотные подразделения вооруженных сил Украины составляют основную массу, так как военной техники у них катастрофически не хватает, даже не смотря на всю ту помощь, которую Киеву предоставляет Запад. Специалист отмечает, что вся проблема Украины в том, что людей нечем вооружить.