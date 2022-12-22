Кровопролитные бои ведутся сегодня в Артемовске. Там штурмовики компании «Вагнер» движутся вперед метр за метров и выбивают нацистов из занятых построек. Об этом написал Евгений Пригожин в своем канале Телеграм.

Идут бои за каждое здание и в Марьинке, но теперь уже в западной части. Что касается Угледара, что военные России атакуют Пречистовку. Бьет российская артиллерия по позициям украинцев и в Спорном.

Боевые действия под Соледаром идут вокруг Яковлевки, а в Клещеевке наши силовики выбили украинцев с окраин восточной части поселения.

В районе под Харьковом российские военные штурмуют Масютовку, которая находится в 50 км от Сватово в направлении северо-запада.

При этом Генеральный штаб ВСУ информирует о наращивании сил по всем участкам. Но есть вероятность, что это просто дезинформация.