ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Кровопролитные бои ведутся сегодня в Артемовске. Там штурмовики компании «Вагнер» движутся вперед метр за метров и выбивают нацистов из занятых построек. Об этом написал Евгений Пригожин в своем канале Телеграм.

Идут бои за каждое здание и в Марьинке, но теперь уже в западной части. Что касается Угледара, что военные России атакуют Пречистовку. Бьет российская артиллерия по позициям украинцев и в Спорном.

Боевые действия под Соледаром идут вокруг Яковлевки, а в Клещеевке наши силовики выбили украинцев с окраин восточной части поселения.

В районе под Харьковом российские военные штурмуют Масютовку, которая находится в 50 км от Сватово в направлении северо-запада.

При этом Генеральный штаб ВСУ информирует о наращивании сил по всем участкам. Но есть вероятность, что это просто дезинформация.

Вам может понравиться

Обращение МО Украины раскритиковала китайская аудитория издания Guancha

Китайское издание Guancha опубликовало материал, в котором упоминалось обращение представителей украинского Министерства обороны к странам, помогающим Киевскому режиму поставками вооружения. Читатели издания раскритиковали данное обращение. Напомним, что МО Украины был

Верный пес спас жизнь своему хозяину и умер в приюте от тоски через 12 дней разлуки

Как сообщает SCMP в своем материале, верный пес спас жизнь своего хозяина, который потерял сознание из-за инсульта, однако, не выдержав тоски из-за разлуки со своим хозяином, умер через 12 дней

В морге Чугуева десятки тел «пропавших без вести» бойцов ВСУ

Военный обозреватель и блогер Юрий Подоляка, ссылаясь на Телеграм-канал «Colonelcassad», сообщил, что в Харьковскую область было доставлено десятки тел погибших бойцов вооруженных сил Украины, которые украинское командование считало «без вести