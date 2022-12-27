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Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают наступление в Бахмутском районе ДНР. По данным военного корреспондента Александра Симонова, «музыканты» взяли здание школы на подступах к Соледару.

Штурмовики ЧВК «Вагнер» провели успешную операцию под Соледаром, сообщил военкор Симонов

«Только что мне сообщили с мест, что подразделения «ЧВК Вагнер» начали развивать наступление на Соледар с юга, со стороны поселка Бахмутское.

Уже есть первые успехи в продвижении. Под контроль перешло здание школы недалеко от местного сельсовета, которое у других подразделений не выходило взять штурмом последние 4 месяца», – написал он в Telegram.

Судя по сообщениям СМИ и военкоров, «вагнеровцы» сконцентрировали усилия на перемалывании сил украинской армии под Бахмутом. По некоторым данным, потери противника в данном районе достигают 500 человек в день убитыми и ранеными.

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