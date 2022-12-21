Как сообщает РИА Новости, во время расширенного заседания коллегии Минобороны глава оборонного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что главной причиной вооруженного конфликта на территории Донбасса стал государственный переворот, который произошел в Киеве в 2014 году и был профинансирован западными странами. В результате чего к власти в Украине пришли лидеры, которые начали реализовывать антироссийскую политику.

Шойгу объяснил, что после откровенных признаний об истинных целях Минских соглашений, которые были озвучены бывшим канцлером ФРГ Меркель и бывшим президентом Украины Порошенко, всем стало очевидно, что не Россия спровоцировала данный конфликт, который сейчас происходит на территории Украины.

Также министр обороны РФ отметил, что Киев уже получил военной помощи от 27 стран на общую сумму в 97 млрд долларов, а разведданные для ВСУ предоставляются из 500 спутников-разведчиков, которые принадлежат США и НАТО.