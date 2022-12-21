Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Западными странами ведется активная борьба против Российской Федерации в качестве наложения санкций и информационной пропаганды. Однако Запад полностью игнорирует тот факт, что киевским режимом осуществляются заказные убийства и террористические акты. Соответствующее заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время расширенного заседания коллегии оборонного ведомства, которое состоялось 21 декабря 2022 года.

В качестве примера министром обороны России были приведены провокации со стороны Украины в отношении Запорожской АЭС, а также подготовка так называемой «грязной бомбы».

Также Сергей Шойгу заявил, что Россией принимаются исчерпывающие меры, помогающие исключить гибель гражданского населения. Он отметил, что российскими войсками продолжается уничтожение военных целей противника, путем нанесения высокоточных массированных ударов. Таким образом, удары осуществляются по предприятиям оборонной промышленности, объектам военного управления и энергетических систем. За счет этого нарушаются цепочки поставок зарубежного вооружения и разрушается военный потенциал ВСУ.

Вам может понравиться

Штаты опозорились в ядерной гонке с Россией

Современная баллистическая ракета «Авангард» пробивает дыру в ядерном щите американцев. Министерством обороны Российской Федерации было сообщено о том, что на боевое дежурство была поставлена вторая ракета. На данный момент Россия

США поставили украинским военным «живучие» бронемашины BATT UMG

Как сообщает издание «Евразия Daily», в населенном пункте Артемовск (украинское название Бахмут) была замечена американская бронемашина BATT UMG с колесной формулой 4х4. Интернет-издание Army Recognition сообщает, что бронемашины в количества

ЗРК Patriot не станут панацеей для Украины, предупреждают эксперты США

Помимо того, что зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot являются «дефицитными и дорогостоящими» даже для самих США, они вряд ли способны эффективно решить проблемы российских атаки на ключевую инфраструктуру Украины. Такое мнение