Западными странами ведется активная борьба против Российской Федерации в качестве наложения санкций и информационной пропаганды. Однако Запад полностью игнорирует тот факт, что киевским режимом осуществляются заказные убийства и террористические акты. Соответствующее заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время расширенного заседания коллегии оборонного ведомства, которое состоялось 21 декабря 2022 года.

В качестве примера министром обороны России были приведены провокации со стороны Украины в отношении Запорожской АЭС, а также подготовка так называемой «грязной бомбы».

Также Сергей Шойгу заявил, что Россией принимаются исчерпывающие меры, помогающие исключить гибель гражданского населения. Он отметил, что российскими войсками продолжается уничтожение военных целей противника, путем нанесения высокоточных массированных ударов. Таким образом, удары осуществляются по предприятиям оборонной промышленности, объектам военного управления и энергетических систем. За счет этого нарушаются цепочки поставок зарубежного вооружения и разрушается военный потенциал ВСУ.