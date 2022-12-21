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Известная слепая болгарская провидица Ванга еще при своей жизни сделала массу предсказаний на будущее, которые постепенно исполняются. Стали известны предсказания Ванги на 2023 год. Их опубликовало британское издание Daily Mail.

По словам слепой провидицы, в 2023 году произойдут многие ключевые события мирового масштаба. Первым крупным потрясением для всего человечества станут испытания нового биологического оружия на людях. И будут они проводиться, по словам Ванги, какой-то «большой страной». Таким образом, погибнут тысячи людей.

Многие уверены, что провидицей была предсказана катастрофа на Чернобыльской АЭС. Сообщается, что по словам Ванги, взрыв атомной станции может случиться и в 2023 году. Ее слова связывают со серьезной ситуацией, которая сейчас сложилась на Запорожской АЭС на фоне конфликта на Украине.

Также Ванга предупредила о страшной болезни. Согласно ее предсказаниям, болезнь, которая сейчас «спит в Сибири» вдруг проснется и обернется эпидемией. Она затронет пожилых и молодых людей.

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