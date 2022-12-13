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Как сообщает в своем материале «Свободная пресса», известный российский политолог Игорь Шишкин отметил, что украинская власть очень последовательно и довольно эффективно ведет войну против России в информационном поле. Так российский политолог прокомментировал заявление советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о якобы активной подготовке ВСУ к будущему наступлению на Крым.

Политолог отмечает, что в информационном пространстве киевский режим строит образ героического ВСУ, которое отважно идет от одной победы к следующей. Причем украинская власть, по словам Шишкина, намеренно подчеркивает, что противостоит украинской армии группа неумелых «мобиков» из России. Такой информационной политики они придерживаются постоянно.

Поэтому Арестович, следуя этой логике информационной войны, совершенно спокойно может заявлять, что ВСУ захватят Крым в августе следующего года. Причем, в качестве аргумента Арестович приводит пример Херсона. По мнению политолога Шишкина, такие громкие заявления рассчитаны не только на внутреннего потребителя, но и на рядовых граждан России. Ведь такие заявления должны посеять панику в головах россиян.

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