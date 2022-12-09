ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает портал Pravda.ru, вооруженные силы Украины стянули огромное количество резервов на линию боевого соприкосновения в районе Сватово-Кременная. Украинские боевики регулярно проводят локальные штурмы данного участка.

В свою очередь, бывшими шахтерами Донбасса проводятся серьезные работы по строительству и укреплениям фортификаций. Для защиты размещаются бетонные заграждения. В районе населенного пункта Сватово, окопы для военнослужащих ВС России обшиваются деревом. Отмечается, что верхние бревна берут свое начало еще за несколько метров до самого укрепления. Также блиндажи оборудованы средствами отопления – буржуйками и генераторами. Предусмотрены условия для ночлега и приема пищи.

Военный НМ ЛНР с позывным «Джексон» рассказал, что блиндажи достаточно хорошо обшиты двумя-тремя слоями дерева. Поэтому родные могут спать спокойно, так как «укрепы хорошие». Джексон подчеркнул, что «мы должны освободить свою землю от захватчиков».

Вам может понравиться

Стрелков вернулся из зоны СВО из-за того, что его не приняли в Народную Милицию ДНР

Как сообщает «Телеканал 360», 5 декабря в Москву вернулся Игорь Гиркин (Стрелков) после уже третьей попытки принять участие в специальной военной операции на территории Украины, которая закончилась неудачно. Игорь Гиркин

Украинская фирма продавала «туры на войну» в Киев, Львов и Мощун

Как сообщает «Московский Комсомолец», группа хакеров KILLNET в своем Telegram-канале написала о том, что им удалось взломать украинский сайт WarWitness, в перечне услуг которого можно было найти тур в зону

Самарец опубликовал фото разрушенного завода «Азовсталь» в Мариуполе

Фотограф из Самары Арсений Котов выложил в Сеть серию фотографий предприятия «Азовсталь» после ведения боевых действий в Мариуполе. Стоит отметить, что завод «Азовсталь» начал свою работу еще в 1933 году.