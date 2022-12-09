Как сообщает портал Pravda.ru, вооруженные силы Украины стянули огромное количество резервов на линию боевого соприкосновения в районе Сватово-Кременная. Украинские боевики регулярно проводят локальные штурмы данного участка.

В свою очередь, бывшими шахтерами Донбасса проводятся серьезные работы по строительству и укреплениям фортификаций. Для защиты размещаются бетонные заграждения. В районе населенного пункта Сватово, окопы для военнослужащих ВС России обшиваются деревом. Отмечается, что верхние бревна берут свое начало еще за несколько метров до самого укрепления. Также блиндажи оборудованы средствами отопления – буржуйками и генераторами. Предусмотрены условия для ночлега и приема пищи.

Военный НМ ЛНР с позывным «Джексон» рассказал, что блиндажи достаточно хорошо обшиты двумя-тремя слоями дерева. Поэтому родные могут спать спокойно, так как «укрепы хорошие». Джексон подчеркнул, что «мы должны освободить свою землю от захватчиков».