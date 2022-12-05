Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ряд украинских средств массовой информации, в городе Одесса, а также на территории Одесской области прозвучала серия мощных взрывов после объявления о воздушной тревоги.

В Telegram-канале украинского СМИ «Суспильне» (Общественное) опубликовали информацию о том, что местные одесские корреспонденты сообщают о взрывах в области и самом городе. Также одесское издание «Думская» сообщает о нескольких взрывах, которые были слышны в разных районах города. А украинское агентство УНИАН сообщило, что в городе Одесса начался очень сильный пожар.

Сообщение о серии взрывов, которые были слышны в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях, было опубликовано на портале украинского издания «Страна». После чего, как сообщает издание, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Напомним, что массированные ракетные удары по территории Украины вооруженные силы Российской Федерации начали наносить с 10 октября.