Военные силы Сербии приведены в полную боевую готовность. Дан приказ применять любые меры для защиты косовских сербов. Об этом сообщил Милош Вучевич, глава Министерства обороны Сербии, ссылаясь на верховного главнокомандующего, президента Александра Вучича.

Перевод публикации в сербском издании «Политика» с комментариями читателей опубликовал портал «ИноСМИ».

Половина комментаторов, прочитавших публикацию, заявили, что этот приказ безумен. Люди боятся, что эти события повлекут за собой мобилизацию в стране и в итоге развязывание гражданской войны.

При этом другая половина читателей «Политики» полностью поддерживает решение сербского президента и призывает Москву помочь в урегулировании конфликта.