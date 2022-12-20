Как сообщают «Известия», сенатор Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал заявление члена палаты представителей США от партии Республиканцев Адама Кинзингера о победе НАТО над Россией в течение трех дней в случае начала прямого конфликта. По словам российского сенатора, такое заявление мог сделать только артист, который пытается удержать внимание своей аудитории в информационном поле.

Сергей Цеков добавил, что многие зарубежные политики привыкли делать очень громкие заявления, так как им не придется отвечать за свои слова. По этой причине, политики привыкли давать прогнозы, даже не задумываясь об их реалистичности.

Напомним, что американский член палаты представителей недавно заявил, что при реальном конфликте между странами НАТО и Россией, страны Альянса одержат победу за три дня. Сообщается, что конгрессмен выступал за выделение Украине военной и финансовой помощи с самого начала проведения специальной военной операции.