Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщают «Известия», сенатор Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал заявление члена палаты представителей США от партии Республиканцев Адама Кинзингера о победе НАТО над Россией в течение трех дней в случае начала прямого конфликта. По словам российского сенатора, такое заявление мог сделать только артист, который пытается удержать внимание своей аудитории в информационном поле.

Сергей Цеков добавил, что многие зарубежные политики привыкли делать очень громкие заявления, так как им не придется отвечать за свои слова. По этой причине, политики привыкли давать прогнозы, даже не задумываясь об их реалистичности.

Напомним, что американский член палаты представителей недавно заявил, что при реальном конфликте между странами НАТО и Россией, страны Альянса одержат победу за три дня. Сообщается, что конгрессмен выступал за выделение Украине военной и финансовой помощи с самого начала проведения специальной военной операции.

Вам может понравиться

Зеленский пообещал каждый день напоминать странам НАТО о необходимости дополнительных поставок систем ПВО для ВСУ

В своем очередном видеообращении украинский президент заявил, что Украинское небо «надежно» защищено системами ПВО, однако их количество необходимо увеличивать за счет поставок от «западных партнеров». Зеленский, обращаясь к народу Украины,

СБУ задержало мужчину, который поднимал флаг РФ над мэрией в Харькове

Службой безопасности Украины был задержан мужчина, который еще в 2014 году поднял над мэрией города Харькова российский триколор. Соответствующая информация появилась на портале RG.ru В Телеграм-канале украинского ведомства говорится о

Китай стал крупнейшим импортером СПГ в мире, рекордно нарастив поставки

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на таможню КНР, объемы импорта сжиженного природного газа по итогам октября с начала 2022 года составили рекордные показатели, что позволило Китаю обойти по показателям импорта