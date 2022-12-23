Эксперт в сексологии Лорен Френч рассказала, что для женщин, которые пережили сексуальное насилие, очень важно чувствовать себя защищенной во время секса со своим партнером. Именно поэтому она рекомендует экспериментировать во время оральных ласк не только с позами, но и со светом.

Комментарий сексолога был опубликован в издании Fashion Journal в качестве ответа на вопрос журналистки Кэт Форсайт, которая сама в прошлом столкнулась с сексуальным насилием, и теперь всячески избегает такого вида сексуальных ласк, как оральные.

Эксперт отметила, что во время интимных ласк не стоит торопиться и всеми способами угодить своему партнеру. Если же женщина все же решается на такой вид интима, то стоит подумать над тем, каким образом, можно взять контроль в свои руки. Также специалист рекомендует в случае необходимости брать паузы. Она советует не использовать слово «стоп», ведь оно связано со многими негативными ситуациями. Остановки лучше всего называть «паузами», которых может быть много. И это вполне нормально, объяснила Лорен Френч.