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Службой безопасности Украины был задержан мужчина, который еще в 2014 году поднял над мэрией города Харьков российский триколор. Соответствующая информация появилась на портале RG.ru

В Телеграм-канале украинского ведомства говорится о том, что был «задержан сторонник «Новороссии», поднимавший в 2014 году флаг России над Харьковской мэрией». Отмечается, что мужчина на протяжении 8 лет скрывался от украинских правоохранительных органов. В сообщении подчеркивается, что в 2014 году задержанный пытался призвать общество к изменению государственных границ территории Украины.

В СБУ также отметили, что мужчина все время конспирировался, менял адреса места пребывания, менял номера телефонов. Однако сотрудниками СБУ было установлено его местонахождение и осуществлено задержание. Во время обыска жилища задержанного было найдено стрелковое оружие с оптикой, флаги РФ а также георгиевские ленты. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по двум статьям. Первая – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а вторая – незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

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