«Сбер» подготовил отчет относительно прогноза воздействия новейших технологий на кибербезопасность, пишет РИА Новости.

Основным риском специалисты компании назвали глобальный разум. Если он возникнет, то будет источником серьезных киберугроз для людей, информации и устройств.

Эксперты банка рассказали, что глобальный разум – планетарная сеть информационно-коммуникационного характера, которая соединяет между собой компьютеры и людей. В глобальном разуме будет храниться максимум информации обо всем и он будет выполнять роль мозга всей планеты, становясь интеллектуальной системой.

В материалах «Сбера» говорится, что в случае своего возникновения глобальный разум потребует того, чтобы были пересмотрены все принципы защиты данных и человечества от киберугроз.