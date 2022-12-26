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«Сбер» подготовил отчет относительно прогноза воздействия новейших технологий на кибербезопасность, пишет РИА Новости.

Основным риском специалисты компании назвали глобальный разум. Если он возникнет, то будет источником серьезных киберугроз для людей, информации и устройств.

Эксперты банка рассказали, что глобальный разум – планетарная сеть информационно-коммуникационного характера, которая соединяет между собой компьютеры и людей. В глобальном разуме будет храниться максимум информации обо всем и он будет выполнять роль мозга всей планеты, становясь интеллектуальной системой.

В материалах «Сбера» говорится, что в случае своего возникновения глобальный разум потребует того, чтобы были пересмотрены все принципы защиты данных и человечества от киберугроз.

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