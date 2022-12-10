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Как сообщает РИА Новости, николаевским активистам поддерживающим Россию удалось снять железнодорожный состав с украинской военной техникой недалеко от Николаевского вокзала. Также они сообщили о колонне БТР-ов, которые транзитом проехали по улицам города. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, находящийся в Донецке.

По его словам, довольно часто его агенты из города Николаев присылают фотографии и сообщения о передвижении украинской техники прямо через центр города. Также они сообщают и о передвижении военной техники ВСУ по железной дороге.

На этот раз активистам удалось запечатлеть в центральной части города БМП-2. Они сообщили, что через центральную часть города прошла целая колонна техники ВСУ. Также представителям подполья Николаева удалось сфотографировать железнодорожный состав с 11 единицами САУ «Гвоздика», который стоял в окрестностях вокзала. На самоходках можно рассмотреть желтый прямоугольник, один из отличительных символов украинской техники.

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