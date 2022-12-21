Если проанализировать заявления глав России и Белоруссии, то можно сделать вывод, что эти страны заимствуют стратегию Соединенных Штатов в ядерной области. Так заявил Евгений Сатановский, политолог. Об этом пишет портал “Царьград”.

По мнению эксперта, действия Путина и Лукашенко полностью симметричны политике НАТО. В данном случае речь идет о модернизации белорусских истребителей Су-25 для их дальнейшего применения под ядерные боеприпасы. Летные экипажи этих истребителей сейчас обучают.

Сатановский считает, что мир движется к серьезному конфликту – общемировому или общеевропейскому. И он не будет выбором России.

Политолог допустил, что возможно в будущем ядерное противостояние держав. Также противостояние может быть не ядерным, а биологическим или химическим, поскольку Америка имеет множество лабораторий в различных странах СНГ.