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Владимир Путин, лидер России, в ходе заседания коллегии Минобороны 21 декабря заявил, что ядерная триада – это основной гарант сохранения территорий и суверенитета нашего государства. Об этом пишут «Известия».

Глава России рассказал, что наша страна будет и далее модернизировать боевую готовностью ядерной триады. Это единственная гарантия того, что территориальная целостность и суверенитет Российской Федерации будут сохранены, а баланс сил в мире сохранен.

В СЯС, или стратегические ядерные силы, входит три типа вооружения. Они и составляют эту самую триаду: МБР, или межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, бомбардировщики-ракетоносцы дальнего действия и атомные подводные лодки, которые несут баллистические ракеты.

Перевооружение сил ядерного сдерживания в нашей стране активно ведется в последние 20 лет.

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