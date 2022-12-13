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Издание «Военное дело» со ссылкой на военного журналиста Романа Сапонькова сообщает, что командование ВС России смогло улучшить снабжение армии в зоне проведения специальной военной операции на Украине. По словам журналиста, российская армия, наконец-то, стала «единым организмом».

Теперь российские военнослужащие, находясь на передовой, обеспечены всем необходимым, начиная от полноценно собранной аптечки, теплой формы, продовольствия и заканчивая квадрокоптерами, которые очень сильно помогают в борьбе с противником. Также военные получили «новые игрушки» – противодронные ружья. Это оружие является новинкой отечественного производства. С их помощью можно сбивать беспилотники противника на большом расстоянии.

Также, по словам Сапонькова, в частях новых формирований приняты строгие меры, наведен порядок среди мобилизованных бойцов. Также он отметил, что улучшилась точность и скорость артиллерийских расчетов. Теперь решение на открытие огня принимают командиры батареи, имеющие связь с разведывательной пехотной группой.

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