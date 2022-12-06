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Как пишет американская газета The New York Times в своем материале, введение западных санкций против России в сфере поставок высокотехнологичных компонентов электроники, которые необходимы также и для производства высокотехнологического оружия, никак не повлияло на возможности ВПК РФ производить крылатые ракеты.

Американские журналисты, ссылаясь на свои источники информации, пишут, что последние массированные ракетные удары вооруженных сил РФ по объектам энергетики в Украине были осуществлены при помощи российских крылатых ракет класса Х-101, которые были произведены уже в октябре 2022 года.

Основываясь на этой информации, американские журналисты пришли к простому логическому выводу, что руководство Российской Федерации смогло отыскать способ приобретать полупроводники, которые необходимы им для производства высокоточного оружия, по обходным каналам через третьи страны.

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