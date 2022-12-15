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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают уничтожать позиции военнослужащих ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Для уничтожения укрепленных районов украинских вооруженных сил ВС РФ использует самую крупную минометную систему в мире 2С4 «Тюльпан». Кадры боевого применения данной установки были опубликованы в Telegram-канале «IZ.RU».

На кадрах видно, как военнослужащие российской армии готовят к стрельбе 240-мм орудие, чтобы начать отрабатывать по предоставленным разведкой позициям украинских бойцов. Прямое попадание снаряда данной минометной системы почти не оставляет шанса противнику на выживание.

Для более точного поражения указанных целей российские военнослужащие применяют, в том числе, и управляемые снаряды 1К113 «Смельчак», которые наносят удары по позициям противника с филигранной точностью благодаря технологии импульсной коррекции, производимой на последнем участке траектории полета снаряда.

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