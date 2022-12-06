В 2025 году Samsung начнёт устанавливать на свои смартфоны новейший сканер отпечатков пальцев. Он создан по новой технологии. Одна из главных особенностей нового сканера в том, что он сможет распознавать три отпечатка вместо одного, как сейчас. Об этом пишет издание SamMobile – передаёт “Газета.ру”.

Новая технология – она уже получили название Organic Photo Diode – будет не только удобнее, считают в южнокорейской корпорации, но и более безопасной, чем действующие дактилоскопические сенсоры. При этом утверждается, что уровень надёжности будет увеличен в 2,5 миллиарда раз.

Ожидается, что новые сенсоры появятся на технике от Samsung через несколько лет, когда начнётся серийное производство экранов OLED 2.0. Предполагается, что устройство можно будет разблокировать просто прикоснувшись к экрану тремя пальцами. Представители IT-гиганта уверены, что их новая разработка станет стандартом безопасности на рынке смартфонов и планшетов в будущем.