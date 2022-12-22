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В районе населенного пункта Артемовск (Бахмут) была замечена боевая техника французского производства –  САУ TRF1 155-мм калибра. Соответствующая видеозапись появилась в Телеграм-канале «Военный осведомитель». На кадрах можно увидеть, как САУ буксируется грузовиком Renault TRM 10000.

Стоит отметить, что самоходные артиллерийские установки TRF1 были переданы Киеву совсем недавно от французского правительства. Отмечается, что Франция передала установки в количестве 6 единиц. Информации, на каком направлении будут работать данные гаубицы нет. Но не исключается, что САУ TRF1 были переброшены на Донбасс, где ведутся очень активные боевые действия.

Самоходная артиллерийская установка TRF1 уже много лет стояла на вооружении сухопутных войск французской армии. Первая ее демонстрация была в 1979 году на оружейной выставке, после чего она была взята на вооружение французской артиллерии на замену более старых моделей.

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