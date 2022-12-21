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В британском издании BMJ Open была опубликована статья, согласно которой бактерии, содержащиеся в таких ферментированных продуктах, как йогурт, закваски, мисо-суп, способны помочь избавиться от неприятного запаха изо рта.

Специалистами  было проведено исследования влияния добавок с содержанием полезных бактерий Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius, Weissella cibaria. По итогу, им удалось выяснить, что пищевые добавки с содержанием вышеупомянутых пробиотических бактерий способны помочь избавиться от стойкого неприятного запаха изо рта. Однако, по словам ученых, еще необходимо проведение дополнительных исследований.

Согласно научным данным, неприятный запах изо рта человека образуется в результате образования летучих соединений серы. И вырабатываются данные соединения в ротовой полости человека в результате остатков пищи, плохой гигиеной зубов и десен. Ранее решение данной проблемы было возможно при помощи, зубных паст, жевательных резинок, ополаскивателей для рта. Однако данное исследование утверждает, что пробиотические добавки способны решить данную проблему.

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