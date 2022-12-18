Как сообщает «Московский Комсомолец», Андрей Спыну, занимающий пост вице-премьера и министра инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова, сделал заявление, что его страна полностью отказывается от поставок российского природного газа. Таким образом, Молдова стала еще одной европейской страной, которая взяла курс на отказ от покупки российских энергоносителей.

В своем Telegram-канале Спыну написал, что начиная с 18 декабря, Молдова полностью отказывается от закупок газа у российской компании Газпром. По данным министра, уже в декабре этого года «Молдовагаз» осуществит закупки 100 млн куб. метров природного газа у госкомпании Energocom по цене в 1108,61 доллар за тысячу куб. метров.

Спыну сообщает, что данная цена включает в себя все затраты связанные непосредственно с ценой самого газа, его транспортировки и хранения. В данный момент правительство Молдовы продолжает накапливать необходимое количество природного газа, которое необходимо стране на ближайшие месяцы. Причем, как отметил Спыну, для обычных потребителей стоимость оплаты за потребление природного газа не изменится.