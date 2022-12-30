Аналитики информационного ресурса «Рыбарь» проанализировали активность военных и коммерческих космических аппаратов, которые занимаются съемкой объектов расположенных на территории России за последние несколько недель. Оказалось, что активность западных спутников слежения была очень высокой. Данный факт, по мнению специалистов, может свидетельствовать о подготовке ВСУ к ударам по военным объектам, которые расположены на территории РФ.

В первую очередь западные спутники шпионы следили за территорией военного аэродрома в Энегельсе, который уже несколько раз подвергался атакам со стороны ВСУ. Также Западная разведка следила за актуальной обстановкой на аэродромах, которые расположены в Ростовской, Запорожской, Рязанской и Воронежской областях, а также в Республике Крым.

Следили космические аппараты и за российскими атомными станциями, которые расположены вблизи границы с Украиной, а именно за АЭС, расположенными в Курчатове и селе Макаровка Курской области. Также отслеживалось местоположение кораблей Черноморского флота.

Исходя из такой активности Западной разведки, специалисты «Рыбаря» рекомендуют предпринять следующие меры предосторожности: соблюдать требования безопасности и скрытности на военных и промышленных объектах, а также создать защитные сооружения вокруг важных инфраструктурных объектов. Так как, по информации СМИ, Украина уже получила несколько тысяч барражирующих боеприпасов типа «Герань-2».