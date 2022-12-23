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В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» был опубликован ролик, на кадрах которого видна целая колонна подбитой украинской бронированной военной техники.

Данный видеоролик был снят одним из военнослужащих вооруженных сил Украины, который проезжал мимо разбитой колонны военной техники украинской армии верхом на танке. На опубликованных кадрах видно, как в грязи на проселочной дороге стоит сгоревшая военная техника ВСУ. Среди подбитой техники можно увидеть танк Т-64ВБ, грузовой автомобиль ЗиЛ-131, БТР-82А, а также БМП-1.

Напомним, что специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Одной из главных целей СВО является обеспечение безопасности для мирного населения республик Донбасса. В рамках спецоперации с 10 октября 2022 года начались массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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