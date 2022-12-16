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Офицер Народной милиции Андрей Марочко рассказал о сообщении с фото и видео, которое ему пришло. На кадрах зафиксированы очередные зверства украинских боевиков в Артемовске, за который сейчас идут ожесточенные бои.

Авторы видео рассказали, что примерно в конце ноября в город вошли украинские подразделения. Несколько боевиков заявили местным жителям, что намерены в их домах устроить оборонительные позиции.

«Сдали какое-то село в пригороде, откатились назад. От нас до фронта несколько километров еще, но походу они решили тут расквартировать типа тыловиков кого-то. Стали ходить по домам, мол мы тут такие все важные, славная 93 бригада, холодный яр, кажись. В общем – валите все отсюда, мы тут будем для нужд страны оборону строить», — рассказали офицеру.

Жители не захотели бросать свои дома и были обвинены в пособничестве российским ВС. В тот день боевики уехали, а на следующий расстреляли всех, отказавшихся отдать свое жилье. К вечеру на улице не осталось вообще никого.

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