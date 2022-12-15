Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На портале «Русская весна» появилось видео танкового боя ВС РФ с противником на Донбассе. Военкорами был опубликован бой, который был снят на камеру, закрепленную на ,башню российского танка.

Видео позволяет увидеть, как российские бойцы ведут сражение с противником. Бой ведется на одном из участок фронта на Донбассе. Сражение ведется среди разрушенных зданий населенного пункта. На видеозаписи можно услышать, как идет непрекращающаяся стрельба. Экипажем танка ВС РФ производится несколько выстрелов по разрушенным зданиям, в которых укрываются украинские боевики.

Отметим, что на Украине продолжается ведение специальной военной операции вооруженными силами Российской Федерации. Очень обостренная ситуация сейчас в Бахмуте (Артемовск), который расположен под Донецком. Также стоит упомянуть, что ВС РФ производятся удары по критической и военной инфраструктуре противника при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Вам может понравиться

Коробов: жители Украины наводят артиллерию ВСУ при помощи СМС

Как сообщает портал «SM-News», российский военнослужащий рассказал, как некоторые гражданские на территории республик занимались корректировкой огня украинской артиллерии, используя телефонные сообщения СМС. Евгений Коробов, проживающий в Самарской области, принимал участие

В Сети опубликовали рендер нового смартфона Realme GT Neo 5

Пользователи Сети смогли получить доступ к первому рендеру смартфона Realme GT Neo 5. Новинка должна получить очень заметное улучшение и заменить собой устаревший смартфон Realme GT Neo 3. Сообщается, что

Овечкин забил 800-ю шайбу в НХЛ и был назван величайшим снайпером

Сидни Кросби, один из нападающих «Питтсбург Пингвинз», назвал российского нападающего команды «Вашингтон» Александра Овечкина «величайшим снайпером», после того, как российский игрок забил в последнем матче с командой «Чикаго» сразу три