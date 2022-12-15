На портале «Русская весна» появилось видео танкового боя ВС РФ с противником на Донбассе. Военкорами был опубликован бой, который был снят на камеру, закрепленную на ,башню российского танка.

Видео позволяет увидеть, как российские бойцы ведут сражение с противником. Бой ведется на одном из участок фронта на Донбассе. Сражение ведется среди разрушенных зданий населенного пункта. На видеозаписи можно услышать, как идет непрекращающаяся стрельба. Экипажем танка ВС РФ производится несколько выстрелов по разрушенным зданиям, в которых укрываются украинские боевики.

Отметим, что на Украине продолжается ведение специальной военной операции вооруженными силами Российской Федерации. Очень обостренная ситуация сейчас в Бахмуте (Артемовск), который расположен под Донецком. Также стоит упомянуть, что ВС РФ производятся удары по критической и военной инфраструктуре противника при помощи беспилотных летательных аппаратов.