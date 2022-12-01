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Как сообщает RT, киевские власти выступили с требованием о создании международного «специального трибунала», который должен будет заниматься привлечением к ответственности представителей политического и военного руководства Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением, чтобы Великобритания стала организатором нового международного механизма, который поможет привлечь Россию к ответственности, так как текущих правовых инструментов «недостаточно для справедливости».

Однако международные эксперты уверены, что даже в случае создания подобного «трибунала» он не будет иметь никакой законной силы. Однако это не мешает киевскому режиму вести консультации с представителями Франции и Нидерландов, которые помогают киевскому режиму собирать «доказательства» агрессии Российской Федерации против Украины.

Известный эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что создание любого международного трибунала возможно только через ООН, а отдельные страны не могут выступать площадкой для создания таких судилищ. Поэтому с законной точки зрения эта идея абсурдна, добавил эксперт.

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