Российский телеканал Russia Today показал видеопоздравление для жителей Европы с «русофобским» Рождеством. Используя сюжет сказки о хомяке, RT показали европейцам, что их ждет после отказа от сотрудничества с Российской Федерацией.

В опубликованом ролике сравнивается празднование Рождества европейцами в прошлом 2021, текущем 2022 и будущем 2023 годах. Как можно увидеть в сюжете, в 2021 году родители подарили на Рождество своей дочери маленького хомячка. В 2022 году из-за нехватки электроэнергии отец семейства вынужден посадить маленького хомяка в колесо, чтобы тот вырабатывал электричество для питания рождественской гирлянды.

Однако в 2023 году дела у данной семьи европейцев так и не наладились, ведь на их праздничном столе присутствует суп, предположительно сваренный из милого хомячка. В финале ролика, его авторы желают всем европейцам «счастливого русофобского Рождества». Также сотрудники телеканала напомнили европейцам, что они всегда могут смотреть Russia Today, используя сервисы VPN.