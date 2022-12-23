Россия почти подготовилась к тому, чтобы начать развертывание баллистических ракет РС-28 «Сармат». Военнослужащие Североатлантического альянса называют это российское оружие – «Сатана II». Об этом пишет портал New York Post.

В публикации указано, что военные РФ называют эту ракету «супероружием», так как способна нести 15 ядерных боеголовок. Также говорится, что «Сармат» прошел все требуемые испытания еще весной текущего года.

Впервые ракету успешно запустили в апреле 2022 года на космодроме Плесецк. Тогда командующий американскими стратегическими силами, Чарльз Ричард, заявил, что российская разработка является уникальной.

Также ранее Владимир Путин, российский президент, заявил, что в начале следующего года в боевой строй вступит военный фрегат «Адмирал Горшков». Он оборудован инновационным ракетным комплексом под названием «Циркон».