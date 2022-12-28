Российский военный, который получил тяжелые ранения в ходе боевых действий в зоне СВО на Украине, был вынужден подорвать себя гранатой. Он это сделал, чтобы не оказаться в плену у украинских военных.

Видеозапись с произошедшим попала в сеть и распространена в каналах Телеграм, кадры сделаны с украинского беспилотника. Военный ВС России находился в окопе, украинский дрон скинул на него взрывной снаряд.

Боец в результате удара ВСУ получил ранения и у него не было возможности самостоятельно покинуть окоп. Затем он заметил, что противник приближается, вытащил гранату и взорвал ее, чтобы не стать военнопленным у украинских боевиков.

В каком районе Украины и на каком участке боевых действий были сняты видеокадры с произошедшим, информации нет.