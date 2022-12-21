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Российский разведчик из Екатеринбурга Иван Порядин пообщался с корреспондентами URA.RU о боевых буднях российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Во время беседы Порядин заявил, что считает наличие тепловизионных прицелов крайне важным условием для успешного выполнения боевых задач российскими солдатами на передовой.

Порядин считает, что каждый российский боец на линии фронта должен быть обеспечен тепловизионным прицелом. Российский разведчик говорит, что все цели, которые были поражены его подразделением в течение месяца проведенного на передовой, были поражены при помощи таких прицелов. Порядин рассказывает, что когда впервые привез тепловизионные прицелы себе и своим товарищам на фронт, то в первые же сутки он вместе с тремя сослуживцами смогли остановить продвижение врага благодаря данным им.

Боец говорит, что данные прицелы одинаково хорошо работают как в дневное, так и в ночное время суток. Причем, как утверждает Порядин, пару раз противник проходил всего лишь в 20 метрах от его позиции и не обнаруживал его из-за отсутствия подобных прицелов.

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