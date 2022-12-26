В китайском издании Sohu опубликовали материал, в котором говорится о российском ЗРК С-500 «Прометей». Автор публикации рассказывает, что зенитный ракетный комплекс России смог превзойти все стандарты, установленные ранее, и теперь это самое мощное оружие в мире.

По мнению обозревателя, «Прометей» российской армии стал своеобразным ответом России на предпринятые шаги США, связанные с космической стратегий.

Автор уточняет, что следует учитывать то, что ЗРК С-500 в скором времени станет основой российских ВКС, ведь он способен на перехват абсолютно любых ракет.

Напомним, что работы по созданию ЗРК С-500 «Прометей» начались в 2002 году. Но на протяжении 6 последующих лет оружие не демонстрировалось, поскольку в ходе разработки были сложности. Теперь же разработчики смогли преодолеть все проблемы.