Как сообщает РИА Новости, российский командир с позывным «Кайтак» поделился информацией о том, что украинские войска предприняли попытку прорвать линию фронта на Запорожском направлении. По его словам, российскими подразделениями были отражены все атаки со стороны ВСУ.

Командир ВС РФ сообщил, что на Запорожском фронте российские подразделения постоянно прощупывают оборонительные позиции ВСУ, чтобы не допустить проникновение украинских диверсионных групп в свой тыл. «Кайтак» заявил, что российская армия успешно ведет активную оборону.

По его словам на каждый артиллерийский обстрел со стороны вооруженных сил Украины российская армия отвечает в два раза сильнее. При этом, по словам российского командира, не смотря на постоянные попытки атаковать, вооруженным силам Украины пока не удалось отвоевать ни одного метра освобожденных территорий.

Напомним, что Владимир Рогов также сообщал о том, что российские вооруженные силы отбили попытку украинского мотопехотного батальона контратаковать на Запорожском направлении. По его словам, контрнаступление подразделений ВСУ было организовано в северо-восточной части фронта.