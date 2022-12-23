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Российским беспилотным летательным аппаратом было записано видео в зоне боевых столкновений. Камерой дрона был зафиксирован момент того, как ракеты украинского ЗРК пытались его сбить. На видеозаписи четко видно, как одна из ракет пролетела мимо БПЛА, а вторая ракета взорвалась неподалеку аппарата, но не повредила его.

По словам представителей государственной корпорации «Ростех», хотя в начале СВО вооруженные силы России не владели большим количеством беспилотников, то теперь Российская Федерация смогла превзойти Украину по использованию БПЛА на линии боевого столкновения.

Оборонная промышленность успешно справилась с изначальным недостатком БПЛА. Согласно заявлению главы Генерального штаба генерала Герасимова, российскими ударными дронами было уничтожено около 600 объектов противника.

Запад, в свою очередь, снабжает Украину и БПЛА. Поставки Киевскому режиму составили как минимум 5 тысяч беспилотных летательных аппаратов.

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