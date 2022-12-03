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Как сообщает портал «Военное обозрение», командование вооруженных сил Украины предприняло попытку перебросить свои резервы к линии фронта в район Сватово Луганской Народной Республики.

ВСУ попытались перебросить часть резервов, которые входили в состав двух механизированных бригад и одной бригады территориальной обороны из Харькова, для подготовки будущего наступления. Украинские военнослужащие были переброшены в населенный пункт Купянск, чтобы впоследствии выдвинуться в районы населенных пунктов Макеевка и Першотравневе (бывшее название Первомайское). Командование ВСУ хотело собрать ударный кулак из свежих резервов для прорыва фронта на участке Сватово-Кременная.

Однако в тот момент, когда украинские подразделения начали прибывать в окрестности населенного пункта Купянск и на станцию Купянск-Узловой, российскими войсками была нанесена серия ударов по скоплению живой силы и техники противника. Также были уничтожены и железнодорожные склады, которые использовались для нужд ВСУ.

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